Secondo Sandro Sabatini, l'Atalanta è in corsa per la piazza più ambita: "L'Atalanta può vantare delle individualità molto importanti. Ederson è il centrocampista più forte che ci sia in Serie A, il difensore Hien è di livello Bremer. E non dimentichiamo che Lookman è appena arrivato 14esimo al Pallone d'Oro", ha sentenziato Sabatini.