Nicolò Barella , centrocampista dell'Inter e della Nazionale, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del TG1 verso la gara di Nations League contro la Germania: "Ho sempre sognato in giovane età di giocare partite del genere con squadre così forti: noi siamo una squadra forte che ha ritrovato certezze che in alcuni periodi sono mancate.

Un patto per il Mondiale in spogliatoio? Non è un patto, ma un dovere: faremo di tutto per andarci, questa squadra ne ha la capacità e l'ambizione. Io ho vissuto quel dispiacere e non vorrei riviverlo.