Nicolò Barella , centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo della Roma: "Venire in questo campo sarà difficile per tutti: ci prendiamo la vittoria e la sofferenza, ci è mancato in qualche periodo, ci fa capire che ci sono difficoltà nelle partite.

Tutti quelli che sono entrati e quelli che sono tornati dalle nazionali hanno dato il massimo, non posso dire niente se non complimenti. Gli scontri diretti? Prima parlavo di quello, il fatto di metterci là nelle difficoltà e avere l'umiltà e correre per l'altro: quello fa la differenza e ci ha portato a vincere. Se ritroviamo quello, ho grandissima fiducia".