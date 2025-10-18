FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Barella: “Tutti hanno dato il massimo, complimenti. C’è una cosa che ci ha portati a vincere”

news

Barella: “Tutti hanno dato il massimo, complimenti. C’è una cosa che ci ha portati a vincere”

Barella: “Tutti hanno dato il massimo, complimenti. C’è una cosa che ci ha portati a vincere” - immagine 1
Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo della Roma
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo della Roma: "Venire in questo campo sarà difficile per tutti: ci prendiamo la vittoria e la sofferenza, ci è mancato in qualche periodo, ci fa capire che ci sono difficoltà nelle partite.

Barella: “Tutti hanno dato il massimo, complimenti. C’è una cosa che ci ha portati a vincere”- immagine 2
Getty

Tutti quelli che sono entrati e quelli che sono tornati dalle nazionali hanno dato il massimo, non posso dire niente se non complimenti. Gli scontri diretti? Prima parlavo di quello, il fatto di metterci là nelle difficoltà e avere l'umiltà e correre per l'altro: quello fa la differenza e ci ha portato a vincere. Se ritroviamo quello, ho grandissima fiducia".

Leggi anche
Sommer: “Non era facile vincere qui, nel secondo tempo abbiamo difeso tutti insieme....
Sommer: “Era difficile questa sera. Siamo stati compatti. Quando l’Inter perde...

© RIPRODUZIONE RISERVATA