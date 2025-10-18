FC Inter 1908
Sommer: “Era difficile questa sera. Siamo stati compatti. Quando l’Inter perde c’è…”

Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine di Roma-Inter
Gianni Pampinella
Al termine di Roma-Inter, Yann Sommer ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Era difficile questa sera. Nel secondo tempo abbiamo giocato tante palle lunghe, ma abbiamo giocato insieme e compatti".

ROME, ITALY - OCTOBER 18: Ange Yoan Bonny of FC Internazionale celebrates after scoring the goal during the Serie A match between AS Roma and FC Internazionale at Olimpico Stadium on October 18, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Quando una squadra è tranquilla, questa è la cosa più importante, in queste situazioni puoi dimostra che sei una grande squadra. Quando l'Inter perde c'è sempre grande pressione. abbiamo un nuovo allenatore e serve un po' di tempo, adesso abbiamo fatto meglio ma non quello che vogliamo dimostrare".

(Sky Sport)

