Sommer: “Era difficile questa sera. Siamo stati compatti. Quando l’Inter perde c’è…”

Al termine di Roma-Inter , Yann Sommer ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Era difficile questa sera. Nel secondo tempo abbiamo giocato tante palle lunghe, ma abbiamo giocato insieme e compatti".

"Quando una squadra è tranquilla, questa è la cosa più importante, in queste situazioni puoi dimostra che sei una grande squadra. Quando l'Inter perde c'è sempre grande pressione. abbiamo un nuovo allenatore e serve un po' di tempo, adesso abbiamo fatto meglio ma non quello che vogliamo dimostrare".