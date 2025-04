Poi ha vinto in Italia, in Europa non ha mai fatto bene: adesso per i club conta andare avanti in Europa per le finanze. E io non prendo uno che mi costa 100 perché se mi va bene e non mi molla mi torna 20. E poi fa un calcio poco evoluto oltretutto. Il Napoli è una squadra costruita per vincere subito: età media alta, investimenti e cessioni per 11 milioni di cui solo 7 da Ostigard. Adesso c'è il giochino di Conte che dice che erano decimi l'anno scorso: sì, ma con tre allenatori non bravi e i casini di De Laurentiis. Quello bravo con quella squadra ha vinto".