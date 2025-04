"Crederci. Per non avere rimpianti. Perché in fondo mancano sette partite e l’Inter è ancora nel mirino. Sarà dura, durissima. Antonio Conte ha fatto un capolavoro, al di là di come finirà. E non è un caso che il suo nome sia finito rapidamente associato alle big in crisi, in cerca di un nuovo comandante per ricostruire un progetto vincente. Voci normali, che fanno parte del gioco come direbbe Antonio, che però non ha mai fatto commenti in queste settimane. Conte vuole vincere, già adesso. Figurarsi il prossimo anno, con dodici mesi di intenso lavoro alle spalle, una nuova mentalità data a squadra e società e la certezza che il club vuole ultimare la rivoluzione cominciata un anno fa", scrive La Gazzetta dello Sport.