Marco Baroni, allenatore dei biancocelesti, ha parlato così a Dazn: "Un peccato non aver vinto, i ragazzi hanno fatto una partita piena di passione e di gioco. Giocavamo contro la prima in classifica, il Napoli è forte, sta facendo un lavoro straordinario. La valorizzazione della prestazione sta anche nell'averlo fatto contro un avversario di un grandissimo livello. Peccato per aver preso due gol evitabili, abbiamo qualche fragilità che dobbiamo togliere. Ho fatto i complimenti ai miei per lo spirito e la voglia messa in campo"