In occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni, dal palco Davide Bartesaghi ha parlato così del derby vinto dal Milan e non solo:
Bartesaghi: “Che derby, sarei orgoglioso della Nazionale”. E Zazzaroni svela che Allegri in estate…
“Gol di Estupinan nel derby? Sono contento della vittoria e anche per lui, si merita tutto questo, siamo tutti felici e al suo fianco sempre”.
Allegri in estate mi disse che Bartesaghi avrebbe presto il posto di Estupinan, svela Zazzaroni sul palco.
“Per ora la stagione sta andando bene, sono contento così, ho la fiducia di tutti e spero di continuare così. Nazionale? Se arriverà una chiamata sarò orgoglioso, ma ora sono concentrato sul Milan”.
