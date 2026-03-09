Davide Bartesaghi ha parlato così del derby vinto dal Milan e non solo in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini

In occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni, dal palco Davide Bartesaghi ha parlato così del derby vinto dal Milan e non solo:

“Gol di Estupinan nel derby? Sono contento della vittoria e anche per lui, si merita tutto questo, siamo tutti felici e al suo fianco sempre”.

“Per ora la stagione sta andando bene, sono contento così, ho la fiducia di tutti e spero di continuare così. Nazionale? Se arriverà una chiamata sarò orgoglioso, ma ora sono concentrato sul Milan”.