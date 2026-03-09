Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il derby vinto dal Milan contro l'Inter

9 marzo 2026

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il derby vinto dal Milan contro l'Inter:

"Avrei concesso due giorni di riposo, quando giochi spendi molto ma le vittorie ti ricaricano. L'Inter ne aveva 10 di vantaggio, la vittoria è importante per il Milan così stacca Como, Roma e Juve per il quarto posto. La cosa più importante per Allegri è questa, non pensare allo scudetto anche se non si sa mai"

"Il Milan ha quasi raggiunto l'obiettivo di arrivare in Champions e ora avrei detto che ci possiamo divertire e magari dare fastidio all'Inter. Ho visto un'Inter non grintosa, non aggressiva, non cattiva, Inter tiepida. Non so cosa sia dipeso, non ha giocato un derby da Inter. Nel Milan ho visto tanta concentrazione, il risultato sarebbe stato più ampio se Leao fosse stato più incisivo. Nell'Inter si nota l'assenza di Calhanoglu, la palla a centrocampo girava lenta, Zielinski porta tanto palla, Chivu deve lavorare tanto sulla squadra"

"Lautaro? Questo è un punto chiave per l'Inter. Lautaro è un capitano vero, corre, lotta, fa gol. Lui è un esempio per tutti quanti, Lautaro è mancato tanto all'Inter anche se ha fatto i risultati, è mancata la rabbia agonistica che Lautaro trasmette sempre. Troppo importante avere un giocatore che dia la sveglia a tutti gli altri quando gli altri giochicchiano. L'allenatore può gridare ma serve un leader in campo e questo sta mancando all'Inter. L'Inter però ha un bel vantaggio però la questione è psicologica: l'Inter ha avuto sempre momenti di grande calcio e momenti di non ritmo, ultimamente gioca in maniera lenta, questo permette agli avversari di creare problemi. Deve trovare le posizioni giuste dei giocatori, deve recuperare Calhanoglu e Lautaro e giocare con maggiore umiltà, aiutandosi l'uno per l'altro, cosa che non ho visto nelle ultime partite"

"Chivu ha dato una forma di gioco all'Inter e la convinzione di poter vincere ed essere competitivi in Champions e in campionato. In campionato ci è riuscito, in Champions forse qualche errore è stato fatto col Bodo, ci sono stati troppi cambiamenti e troppo turnover. Non vorrei che fosse ritornata nell'Inter quella paura e quel timore che ha avuto quando ha giocato la finale di Champions col PSG, ha avuto timore reverenziale, di non essere la squadra forte che era stata prima. Chivu l'ha recuperata, ha fatto molto bene, gli abbiamo fatto i complimenti, ora non so cosa sta succedendo, se è andato un po' in confusione lui con i cambi a centrocampo. Il pericolo è che non ci sia più quella serenità e quella convinzione nella squadra"