Marco Astori Redattore 23 novembre - 23:15

Davide Bartesaghi, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria nel derby contro l'Inter: "Sono molto contento e onorato di aver giocato questa partita, era un sogno. Era la mia occasione e dovevo sfruttare ogni palla e dare il 100% per questa maglia.

Io titolare? Non l'avrei mai immaginato, ma c'è una squadra e uno staff che mi dà fiducia: faccio il mio dovere, faccio sempre il massimo. Ci sono tante partite diverse nel campionato: con la Roma sono andato in difficoltà ma ci aiutiamo da squadra e non è scontato.

La seconda squadra? E' stato molto importante, mi ha aiutato in alcuni ambiti e per gestire la pressione di stadi e tifosi: non è andata come speravamo ma è quello il progetto e abbiamo dato il massimo. La Nazionale? E' il sogno più grande che ho e che sto provando a rendere realtà, serve serenità e continuare così".