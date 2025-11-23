Davide Bartesaghi, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria nel derby contro l'Inter: "Sono molto contento e onorato di aver giocato questa partita, era un sogno. Era la mia occasione e dovevo sfruttare ogni palla e dare il 100% per questa maglia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bartesaghi: “Onorato di aver giocato il derby con l’Inter, era uno dei miei sogni”
news
Bartesaghi: “Onorato di aver giocato il derby con l’Inter, era uno dei miei sogni”
Davide Bartesaghi, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria nel derby contro l'Inter
Io titolare? Non l'avrei mai immaginato, ma c'è una squadra e uno staff che mi dà fiducia: faccio il mio dovere, faccio sempre il massimo. Ci sono tante partite diverse nel campionato: con la Roma sono andato in difficoltà ma ci aiutiamo da squadra e non è scontato.
La seconda squadra? E' stato molto importante, mi ha aiutato in alcuni ambiti e per gestire la pressione di stadi e tifosi: non è andata come speravamo ma è quello il progetto e abbiamo dato il massimo. La Nazionale? E' il sogno più grande che ho e che sto provando a rendere realtà, serve serenità e continuare così".
© RIPRODUZIONE RISERVATA