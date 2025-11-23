Il Milan ha vinto il derby per 1-0 grazie al gol di Pulisic: ecco le parole di Allegri ai microfoni di Dazn al termine della partita

Matteo Pifferi Redattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 23:10)

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Milan 0-1, Massimiliano Allegri ha parlato così della partita:

"Sono sorridente perché è una bella vittoria, è stata una bella partita, divertente. Nel primo quarto d'ora eravamo un po' assenti, un po' bloccati. Abbiamo avuto 4-5 situazioni da rifinire meglio negli ultimi 25 metri, anche sullo sviluppo da sinistra a destra perché Dimarco era alto e avevamo spazio. Nel secondo tempo, dopo il gol è normale che l'Inter attaccasse di più. Dovevamo fare meglio nelle ripartenze, abbiamo difeso bene sulle preventive ma loro sono micidiali in alcune situazioni. L'Inter ha creato tanto ma abbiamo difeso discretamente bene"

Scontri diretti — "Averli vinti è una bella gioia, con Napoli e Roma potevamo pareggiare. I punti che abbiamo sono quelli che meritiamo, dobbiamo migliorare nella gestione offensiva, miglioreremo la condizione fisica. Maignan para-rigori? Il suo preparatore è il migliore, è un grandissimo lavoratore e prepara bene i portieri sui rigori"

Partita spartiacque? — "Ha confermato il nostro andamento in campionato. Nelle partite dove il ritmo dovevamo deciderlo noi, a volte l'abbiamo fatto e a volte no, abbiamo preso 2 gol da Cremonese, Pisa e Parma. Nelle partite di alto livello sei sempre più concentrato e attivo nelle ripartenze. Dobbiamo migliorare con le piccole, altrimenti siamo vulnerabili. Questo risultato stasera è importante a livello psicologico, potevamo andare a -5 che non erano tantissimi ma rimanere nelle prime 4 è importante"

Pulisic-Leao — "Aveva funzionato bene anche nelle amichevoli pre-stagioni. Abbiamo bisogno di tutti, anche di Nkunku. Abbiamo alzato l'intensità dell'allenamento"