FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bartesaghi: “Titolare nel derby? Un sogno. Esempio Modric, idolo Theo. Lo seguo anche in Arabia”

news

Bartesaghi: “Titolare nel derby? Un sogno. Esempio Modric, idolo Theo. Lo seguo anche in Arabia”

Bartesaghi: “Titolare nel derby? Un sogno. Esempio Modric, idolo Theo. Lo seguo anche in Arabia” - immagine 1
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno del Milan Bartesaghi ha parlato del derby di domenica contro l'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno del Milan Bartesaghi ha parlato del derby di domenica contro l'Inter:

Rientra a casa e c’è il derby.

«Ne ho giocati tanti con le giovanili. E l’anno scorso sono pure entrato nel finale della semifinale di Coppa Italia, sul 3-0 per noi».

Stavolta potrebbe giocarlo dall’inizio.

«Ed è sempre un piacere. Anzi, direi un sogno fin da quando sono piccolo. Perché sono milanista da quando ero bambino e anche mio papà Daniele è milanista. Sono a disposizione del mister e dei compagni».

LEGGI ANCHE

Bartesaghi: “Titolare nel derby? Un sogno. Esempio Modric, idolo Theo. Lo seguo anche in Arabia”- immagine 2
Getty Images

Ecco, a proposito di compagni, com’è avere in spogliatoio uno come Luka Modric?

«È un grande campione e non è l’unico che abbiamo in squadra. Ci parliamo, ci aiuta: bisogna sempre prendere esempio da lui, sia per la mentalità sia per il carattere che ci mette in ogni partita».

Lei ha spesso detto che il suo modello è Theo Hernandez. E ora che il francese non c’è più?

«Eh, Theo non c’è più ma sta continuando a giocare!».

Quindi lo segue anche ora che gioca in Arabia?

«Certo, a volte riesco a guardare qualche spezzone, magari dei gol che ha segnato, oppure gli highlights delle partite o altri video. Se devo pensare al campionato italiano, invece, mi soffermo più su Spinazzola. Però sto cominciando a pensare di avere uno status solo mio, sto lavorando per questo. Per essere Bartesaghi».

Leggi anche
Marotta: “Criteri per i Mondiali da rivedere. Esposito predestinato. Adeyemi? Vedremo...
Manicone: “Chivu umile come piace agli interisti. Taremi, perché non ha funzionato. E...

© RIPRODUZIONE RISERVATA