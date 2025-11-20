Ecco, a proposito di compagni, com’è avere in spogliatoio uno come Luka Modric?
«È un grande campione e non è l’unico che abbiamo in squadra. Ci parliamo, ci aiuta: bisogna sempre prendere esempio da lui, sia per la mentalità sia per il carattere che ci mette in ogni partita».
Lei ha spesso detto che il suo modello è Theo Hernandez. E ora che il francese non c’è più?
«Eh, Theo non c’è più ma sta continuando a giocare!».
Quindi lo segue anche ora che gioca in Arabia?
«Certo, a volte riesco a guardare qualche spezzone, magari dei gol che ha segnato, oppure gli highlights delle partite o altri video. Se devo pensare al campionato italiano, invece, mi soffermo più su Spinazzola. Però sto cominciando a pensare di avere uno status solo mio, sto lavorando per questo. Per essere Bartesaghi».
