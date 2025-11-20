Intervenuto a margine di un evento Rcs, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato del derby a San Siro, ma anche di mercato

20 novembre 2025

Intervenuto a margine di un evento Rcs, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato del derby a San Siro, ma anche di mercato ed Esposito

Primo derby da coproprietari?

"Sana rivalità, è il bello dello sport. Amici sempre, antagonisti nei 90' classici, in nome della sana attività sportiva. Speriamo che sia uno spettacolo per tutto il movimento calcistico. Prima volta che entriamo a San Siro nel derby da proprietari, significato epocale percHé ha tracciato un solco importante per lo stadio nuovo. Grande rispetto per i valori per uno stadio come San Siro ha ottenuto negli anni passati".

In queste ore la Nazionale conoscerà gli avversari per i playoff. C'è qualcosa da cambiare?

Dobbiamo stare tutti uniti per un obiettivo mondiale. L'esito finale sarà il momento della critica e dell'autocritica, non solo la componente federale, ma anche le società e i club. In un contesto che deve essere attenzionato meglio, oggi hanno già il pass per il Mondiale alcune società che nel ranking vanno oltre la cinquantensima posizione. I criteri per le europee credo siano da rivedere".

Esposito ha giocato molto bene. Ve lo aspettavate così impattante?

"Era già un predestinato nel settore giovanile. Orgogliosi che indossi la maglia dell'Inter e arrivi dal settore giovanile. È uno spot importante, ci deve essere una sorta di emulazione per i nostri piccolini, si può arrivare molto in alto e rappresentare Inter e Nazionale".

Ieri dalla Germania rimbalzato nome Adeyemi

"In questo momento non parliamo di mercato, la squadra sta rispondendo a pieno agli obiettivi, siamo orgogliosi di tutti i giocatori che compongono la rosa. Lo vedremo più avanti con i nostri direttori sportivi".

Cosa teme di Allegri?

"Allegri è concretezza e cinismo".