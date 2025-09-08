Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juve e ora collaboratore dell'U21 dell'Italia Andrea Barzagli ha parlato di motivazioni:
Barzagli: “Le vittorie ti fanno lavorare meno. Napoli? Con Conte questo rischio non esiste”
Lei è stato, senza offesa, un grande vecchio della Serie A. Quest’estate sono arrivati tanti ultratrentenni: ora che è dall’altra parte della barricata, non crede che possano togliere il posto ai giovani?
«Non mi stupisce. In un club possono esserci dinamiche per cui servono giocatori che rafforzino la mentalità, che diano sicurezze. Mi stupisce semmai il fatto che tanti nostri ragazzi non giochino. Ma la stessa domanda andrebbe fatta a loro: ce l’avete questa voglia di imporvi?».
E vincere è qualcosa che si può insegnare?
«Nello sport si può vincere e si può perdere, non bisogna avere rimpianti. La mentalità vincente la acquisisci... quando vinci. È la voglia di migliorarsi, di crescere, perché certe volte una vittoria ti fa lavorare meno, e invece è esattamente il contrario. Devi lavorare di più».
Il Napoli scudettato non corre questo rischio.
«Diciamo che ha un allenatore che su questo raramente sbaglia».
È già l’Italia di Gattuso quella che ha battuto l’Estonia?
«Soprattutto un’Italia convinta, con la cattiveria giusta. È stata una risposta importante da parte del gruppo. Un buon inizio. Credo che anche Rino sia stato contento».
