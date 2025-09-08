Barzagli: “Le vittorie ti fanno lavorare meno. Napoli? Con Conte questo rischio non esiste”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juve e ora collaboratore dell'U21 dell'Italia ha parlato di motivazioni

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juve e ora collaboratore dell'U21 dell'Italia Andrea Barzagli ha parlato di motivazioni:

Lei è stato, senza offesa, un grande vecchio della Serie A. Quest’estate sono arrivati tanti ultratrentenni: ora che è dall’altra parte della barricata, non crede che possano togliere il posto ai giovani?

E vincere è qualcosa che si può insegnare?

«Nello sport si può vincere e si può perdere, non bisogna avere rimpianti. La mentalità vincente la acquisisci... quando vinci. È la voglia di migliorarsi, di crescere, perché certe volte una vittoria ti fa lavorare meno, e invece è esattamente il contrario. Devi lavorare di più».