Zielinski: “Resto e farò vedere a tutti Zielinski prime! Ecco cosa non è andato”

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset anche della sua prima stagione all'Inter: "Tanti piccoli infortuni"

Matteo Pifferi Redattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 09:49)

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine del match vinto dalla Polonia contro la Finlandia, Piotr Zielinski ha parlato così:

"Oggi volevamo vincere a tutti i costi, ci siamo riusciti a fare e siamo contenti. Assist per Lewandowski? Ha sfruttato bene il mio passaggio che è stato bello, non avevo dubbi, ero sicurissimo che avrebbe fatto gol"

Quando i tifosi dell'Inter potranno vedere il vero Zielinski?

"L'anno scorso sono partito subito con piccoli infortuni che però non mi hanno permesso di essere al top. Poi è arrivato l'infortunio quando stavo prendendo fiducia e continuità, gli infortuni hanno lasciato il segno nella mia prima stagione all'Inter che è stata comunque positiva e sono contento. Ma quest'anno voglio dimostrare che sono ancora un giocatore di grande qualità e potrò dare tanto alla squadra"

Voci dalla Turchia: resti?

"Certo, voglio rimanere all'Inter e far vedere ai tifosi interisti il Zielinski Prime, il vero Zielinski, quest'anno si vedrà"

Juve-Inter arriva dopo la sconfitta con l'Udinese: dovete fare risultato

"Sì, sarà una partita difficilissima ma abbiamo qualità per far bene. Il nostro staff preparerà bene la partita e noi saremo carichi per portare tre punti a Milano"

Nuovo modulo Inter ti favorisce?

"A centrocampo posso giocare ovunque, dove mi metterà il mister cercherò di fare il massimo. Mi troverò bene ovunque"

Il 5-0 di Monaco ha lasciato strascichi?

"Non credo, quello è il passato. Quest'anno siamo partiti bene contro il Torino, poi siamo scivolati con l'Udinese ma ci sono ancora tantissime partite davanti a noi. Faremo il massimo"

L'Inter punta allo scudetto e a prendersi la rivincita in Champions?

"L'Inter deve puntare sempre in alto e cercare di vincere. Favorita Inter o Napoli in campionato? Si vedrà, il campionato è appena iniziato. Siamo forti e abbiamo tanta qualità, cercheremo di fare più punti possibili per essere in cima a fine anno"