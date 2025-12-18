FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Alessandro Bastoni ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia di Bologna-Inter
Marco Macca
Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Alessandro Bastoni ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia di Bologna-Inter:

"Fa sempre piacere tornare qui, vuol dire che abbiamo fatto bene la scorsa stagione e che ci siamo guadagnati la possibilità di vincere un trofeo. E' difficile da quando è cambiato il format, ma siamo orgogliosi di essere qui per il quarto anno di fila. C'è tanta voglia di vincere il trofeo, andiamo ad affrontare una squadra molto intensa e dovremo quantomeno pareggiare la loro intensità".

"Servirà essere intensi, loro sono fisici, vanno sui duelli. Non sarà facile, ma se pareggiamo la loro intensità avremo grandi chance".

(Fonte: Inter TV)

