Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna: "E' una grande occasione: nei sei anni e mezzo che sono qua abbiamo sempre lottato per vincere trofei e siamo sempre arrivati in fondo per vincere. E' una grande occasione nonostante ci siano squadre molto forti: il Bologna è molto intenso e gioca sui duelli, dovremo stare attenti.
Inter, Bastoni: "Voci su di me? Leggo anch'io come voi! Non c'è nulla, posso dirvi che…"
Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della semifinale di Supercoppa
La squadra sta bene, la rosa è ampia: abbiamo giocatori che possono sostituire gli infortunati. Non abbiamo scuse, arriviamo sani per giocarci le nostre carte. Voci sul mio futuro? Sono cose che rendono orgogliosi, vuol dire che sto facendo bene: ma come leggete voi leggo anch'io. Non c'è niente, sono felice qua e non ho nessun problema: non penso a cose extra-campo. Se resterò all'Inter? Probabilmente sì".
