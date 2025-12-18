Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna: "E' una grande occasione: nei sei anni e mezzo che sono qua abbiamo sempre lottato per vincere trofei e siamo sempre arrivati in fondo per vincere. E' una grande occasione nonostante ci siano squadre molto forti: il Bologna è molto intenso e gioca sui duelli, dovremo stare attenti.