Alessandro Bastoni è il nuovo protagonista della puntata di Supernova, programma condotto da Alessandro Cattelan. Il difensore nerazzurro si racconta partendo dagli inizi: "Ci sono state persone nel posto giusto nel momento giusto. Davanti a tutto metto i sacrifici che ho fatto e il lavoro che ho fatto per arrivare a questi livelli. Se leggi i commenti il sacrificio è solo l'operaio, ma quello che dico io, non essendo all'interno di questo mondo, fai fatica a capire quello che è un sacrificio per un calciatore. il tempo è una cosa che nessuno ti può ridare indietro, noi giochiamo talmente tanto che siamo via dalla famiglia ed è questa la cosa che pesa un po' di più".