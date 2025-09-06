Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni dell'emittente portoghese Sport Tv al termine della sfida vinta dall'Italia per 5-0 contro l'Estonia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bastoni: “Gattuso ha lavorato su voglia e cattiveria. Quando giochi con l’italia…”
news
Bastoni: “Gattuso ha lavorato su voglia e cattiveria. Quando giochi con l’italia…”
Le dichiarazioni del calciatore nerazzurro e della Nazionale dopo il gol nel 5-0 dell'Italia contro l'Estonia
Tra i marcatori anche Bastoni, autore del gol del pokerissimo finale in pieno recupero.
"È stata una settimana molto dura dal punto di vista fisico. Abbiamo lavorato tanto, più che dal punto di vista tecnico il mister ha voluto insistere sulla voglia e sulla cattiveria, che forse mancava di più nell'ultimo periodo. Siamo orgogliosi. Anche quando sei più stanco il mister ti spinge a dare quel qualcosa in più che quando giochi con la Nazionale devi dare perchè rappresenti davvero tantissimi italiani in Italia e nel mondo. Siamo orgogliosi di aver fatto la prestazione, speriamo sia di buon auspicio per la qualificazione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA