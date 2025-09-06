FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Maicon: “Juve-Inter conta già tanto. Chivu? Ho una convinzione. Dumfries forte, ha un po’…”

news

Maicon: “Juve-Inter conta già tanto. Chivu? Ho una convinzione. Dumfries forte, ha un po’…”

Maicon: “Juve-Inter conta già tanto. Chivu? Ho una convinzione. Dumfries forte, ha un po’…” - immagine 1
Intervistato da Tuttosport, l'ex nerazzurro ha toccato diversi argomenti partendo dal big match Juve-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Tuttosport, Maicon tocca diversi argomenti. Il primo riguarda il big match della terza giornata tra Juve-Inter. Per il brasiliano è una gara che vale tanto nonostante il campionato sia appena iniziato."Juve-Inter di domenica prossima conta già tanto. I bianconeri sono partiti bene e con loro è sempre dura. L’Inter dopo la grande partita col Toro ha rallentato contro l’Udinese e deve dare subito un segnale forte al campionato". 

Maicon: “Juve-Inter conta già tanto. Chivu? Ho una convinzione. Dumfries forte, ha un po’…”- immagine 2
Getty Images

Partiamo subito forte: chi è la favorita per lo Scudetto? 

«Dico il Napoli. Chi parte col tricolore sul petto è sempre la squadra da battere, anche se come rosa l’Inter resta la più forte». 

I nerazzurri in estate hanno scommesso sul suo amico Chivu in panchina. Se lo aspettava?

—  

«Cristian quando giocava era già una sorta di allenatore in campo. Lui e il Cuchu Cambiasso ci guidavano in partita, dettando i movimenti ed erano sempre molto attenti a ogni aspetto tattico durante gli allenamenti. Ero sicuro che Chivu avrebbe fatto carriera in panchina e sono convinto possa fare davvero bene con l’Inter. È molto preparato». 

Maicon: “Juve-Inter conta già tanto. Chivu? Ho una convinzione. Dumfries forte, ha un po’…”- immagine 3
Getty Images

Caratterialmente può reggere le pressioni di una piazza esigente come quella interista col peso dell’eredità lasciata da Inzaghi?

—  

«Certo che sì. Chivu è un gentleman e una persona eccezionale dal punto di vista umano, ma si sa far rispettare quando serve». 

Dumfries nei mesi scorsi ha raccontato di ispirarsi a lei. Le piace come suo erede?

—  

«Moltissimo. Ho apprezzato tantissimo queste sue parole. Denzel è veramente forte e ha un po’ delle mie caratteristiche. Fa la differenza sulla fascia».  

Restando in tema di terzini: il suo podio dei migliori laterali destri della Serie A?

—  

«In vetta metto Dumfries e poi Dodò che negli ultimi è cresciuto tantissimo. Ovviamente non posso non citare Di Lorenzo, che da anni resta uno dei migliori».  

I duelli tra l’Inter e la Vecchia Signora le rievocano dolci ricordi.

—  

«Nel 2010 segnai alla Juve il gol più bello della mia carriera. Una rete fondamentale nella corsa allo Scudetto. Fu un gesto tecnico incredibile. Non ebbi neanche tempo di pensare: spiove il pallone, lo stoppo, faccio il sombrero ad Amauri e tiro all’incrocio! Poteva finire in tribuna, ma è andata bene (ride, ndr)».  

(Tuttosport)

Leggi anche
Bonanni: “Calhanoglu? Sono convinto che tornerà tra i migliori d’Europa”
Baroni: “Con l’Inter pochi falli, serve ferocia. Asllani ha qualità ci darà i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA