"Credo che sia la mia 57esima partita stagionale, l'Inter ne ha fatte altrettante, c'è la Nazionale... Una setimana come quella che abbiamo appena passato può capitare, chiaramente ci dispiace. Abbiamo fatto vedere che l'Inter c'è, e non molleremo da qui alla fine. Yamal? Giocatore incredibile, c'è da riconoscerlo, forse il più forte esterno al mondo. Quando c'è da dire bravo all'avversario lo si fa. Cosa mi sono detto con Szczesny? Non si può dire... Gli ho fatto i complimenti per la scelta che ha fatto".