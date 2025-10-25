Il difensore dell'Inter ha parlato prima della sfida contro il Napoli ai microfoni di DAZN

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 ottobre - 17:50

Prima della partita tra Napoli e Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato Alessandro Bastoni:«Siamo passati anche noi da momenti difficili, ma le squadre ferite tirano fuori qualcosa in più soprattutto in casa. Sicuramente sarà una gara tosta e bisognerà stare attenti».

-Questa squadra si diceva doveva essere rivoluzionata ma aveva ragione Chivu che dice che aveva bisogno di essere compresa e difesa questa squadra?

Le squadre che vanno rivoluzionate non vanno sicuramente in finale di CL, l'ho già detto. Serve sicuramente una scossa perché venire da due finali di CL perse non è facile ripartire da zero. Abbiamo trovato la persona giusta: Chivu si è ambientato, si trova bene con noi, e siamo felici di essere ripartiti con più entusiasmo di prima.

(Fonte: DAZN)