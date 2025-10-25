Di Lorenzo: “Vogliamo fare una grande partita. Inter grandissima squadra. Dobbiamo…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Inter, Giovanni Di Lorenzo ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, però senza perdere equilibrio, bisogna trovare la giusta chiave. Le grandi squadre sanno come rialzarsi e oggi vogliamo fare una grande partita sapendo che di fronte abbiamo una grandissima squadra, ma vogliamo confrontarci e giocare una buona partita. Chi è qui da più tempo deve trascinare i nuovi, dobbiamo ritrovare lo spirito dello scorso anno, atteggiamento giusto e la voglia di lottare tutti insieme".
(Dazn)
