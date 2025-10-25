FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Di Lorenzo: “Vogliamo fare una grande partita. Inter grandissima squadra. Dobbiamo…”

news

Di Lorenzo: “Vogliamo fare una grande partita. Inter grandissima squadra. Dobbiamo…”

Di Lorenzo: “Vogliamo fare una grande partita. Inter grandissima squadra. Dobbiamo…” - immagine 1
Le dichiarazioni rilasciate dal giocatore ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Inter, Giovanni Di Lorenzo ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, però senza perdere equilibrio, bisogna trovare la giusta chiave. Le grandi squadre sanno come rialzarsi e oggi vogliamo fare una grande partita sapendo che di fronte abbiamo una grandissima squadra, ma vogliamo confrontarci e giocare una buona partita. Chi è qui da più tempo deve trascinare i nuovi, dobbiamo ritrovare lo spirito dello scorso anno, atteggiamento giusto e la voglia di lottare tutti insieme".

(Dazn)

Leggi anche
Marotta: “Chi lo criticava ora elogia Chivu, noi lo sapevamo. E ha avuto avvio atipico...
Manna: “L’Inter è forte ed è in una condizione psicofisica incredibile. Le parole di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA