Alessandro Bastoni, ai microfoni di Inter TV, ha parlato dopo la vittoria contro il Bayern Monaco. Il difensore è tornato sul pari di Parma: «Venivamo da una grande delusione, a Parma abbiamo fatto un secondo tempo inaccettabile. Il Bayern non perdeva qui in casa da quattro anni e questo dice molto su chi abbiamo affrontato. Sicuramente al ritorno sarà altrettanto difficile. Siamo orgogliosi di quello che ha fatto la squadra con anche Lauti e Marcus che sono venuti a dare una mano in difesa, come anche i centrocampisti, così si ha voglia di lottare gli uni per gli altri».