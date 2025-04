Il doppio ex della partita parla così delle sue sensazioni a pochi giorni dall'andata dei quarti di finale di Champions League

Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante di Bayern Monaco ed Inter e oggi membro del cda del club bavarese, ha parlato dell'imminente doppio confronto di Champions League tra le due squadre: "Personalmente, sarebbe stata la mia finale ideale perché sono vicino a entrambi i club. Mi dispiace che uno dei due debba uscire alla fine. Saranno due partite difficili, non ha senso girarci intorno. Sono entrambe squadre di altissimo livello".

"Nessuno deve pensare che siamo i favoriti, perché non lo siamo. Non è un caso che l'Inter abbia giocato contro il Manchester City nella finale di Champions League qualche anno fa, e il City è stato sull'orlo della sconfitta allora. Il Bayern dovrà quindi avere due giornate al top, qui a Monaco e poi una settimana dopo nella gara di ritorno a Milano, per raggiungere il grande obiettivo di raggiungere le semifinali".