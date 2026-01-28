FC Inter 1908
Bazzani: “Champions, l’Inter si è complicata la strada. E se Fabregas fosse andato a Milano…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani, ex attaccante e oggi commentatore DAZN, ha fatto il punto sull'Inter
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani, ex attaccante e oggi commentatore DAZN, ha fatto il punto sull'Inter a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund:

Inter, Atalanta e Juventus: chi può andare nella top-8 di Champions?

—  

"L'Inter si è complicata la vita da sola, ha ragione Chivu. Il Napoli ha una partita difficilissima, se dovesse uscire però non è stasera ma per un percorso dove non ha fatto risultato con squadre con cui poteva farlo. Anche a pieno organico non ha avuto un impatto di livello e sta pagando ora per via degli infortuni. Sicuramente Conte trova più difficoltà nell'affrontare la Champions piuttosto che il campionato, dove è sempre protagonista. Quest'anno il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni, ma anche all'inizio al completo non ha avuto l'impatto atteso".

Fabregas all'Inter avrebbe fatto così bene?

—  

"Non poteva fare certi acquisti ma neanche allenare tutta la settimana per inculcare il suo tipo di calcio. Con le coppe, Fabregas non poteva fare la sua rivoluzione strategica. Un conto è allenare il Como che è fuori dalle coppe, un conto l'Inter che gioca le coppe ed è praticamente sempre impegnato".

(Fonte: TMW Radio)

