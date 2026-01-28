Inter, Atalanta e Juventus: chi può andare nella top-8 di Champions?

"L'Inter si è complicata la vita da sola, ha ragione Chivu. Il Napoli ha una partita difficilissima, se dovesse uscire però non è stasera ma per un percorso dove non ha fatto risultato con squadre con cui poteva farlo. Anche a pieno organico non ha avuto un impatto di livello e sta pagando ora per via degli infortuni. Sicuramente Conte trova più difficoltà nell'affrontare la Champions piuttosto che il campionato, dove è sempre protagonista. Quest'anno il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni, ma anche all'inizio al completo non ha avuto l'impatto atteso".