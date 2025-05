"Aveva i suoi slogan. Tipo: “non credo alla sconfitta”. O “chi non dà tutto, non dà niente”. E noi abbiamo dato davvero tutto. L’anima, la maglia, il cuore".

Si dice spesso: quei giocatori avevano più fame. Ma è proprio così?

"Molti di noi erano poveri, come Jair in Brasile. Qualcuno veniva dalla miseria. Io a San Donà abitavo in una baraccopoli. La chiamavano “Mauthausen”. Quando pioveva entrava l’acqua in casa. Io da ragazzo andavo a fare il cottimista nella fabbrica delle carrozzine: più ruote montavo, più soldi portavo a casa. Il calcio era l’unica possibilità di fuga. Io volevo arrivare, sono arrivato. Di corsa e continuo a correre. Mai fermarsi".