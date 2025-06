"L'idea, sulla quale Oaktree lavorava da qualche mese, era quella di evitare che questo debito andasse a incidere sull'indice di liquidità, che scatta quando il debito è inferiore ai 12 mesi. Le condizioni del mercato, con i tassi di interesse che sono scesi nell'ultimo periodo e la situazione economica tra uscite ed entrate particolarmente positiva, oltre alla credibilità di un fondo americano come Oaktree hanno creato l'ambiente ideale per ottenere la provvista necessaria per ripagare prima questo debito e risparmiare gran parte dei 30 milioni che l'Inter paga ogni anno in termini di interessi su queste obbligazioni"