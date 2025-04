"L’Inter arriva alle semifinali non nelle migliori condizioni sotto il profilo sportivo. L’opposto rispetto alla stato di salute economico della società. Dopo anni di pesanti deficit dovuti alla “tempesta perfetta” abbattutasi sul club, tra la pandemia (che ha colto l’Inter in una face espansiva di investimenti sul mercato) e il disimpegno della famiglia Zhang, costata in quattro anni, dal 2019 al 2023, 573 milioni di rosso (in media 150 milioni all’anno), nella stagione 2023/24 si è registrato il record di fatturato (473 milioni) e un deficit di appena 36 milioni. Il bottino della campagna Champions, già oltre i 100 milioni, e con oltre 40 milioni ancora in palio (senza considerare i bonus degli sponsor) potrebbe spingere già il bilancio 2024/25 in pareggio se non in attivo (l’accesso alla finale vale 18,5 milioni e alzare il trofeo altri 6,5 milioni, a cui sommare altri 4/5 milioni per il match della Supercoppa Uefa e l’incasso della semifinale casalinga che viaggia oltre i 12 milioni)".