“La Champions è una lotteria ad altissimi livelli, e non vince sempre quella che è favorita. Il Psg lo ha dimostrato nell’ultima edizione e, a modo suo, anche l’Inter che è arrivata in finale. E nessuno si attendeva un epilogo del genere: non la sfida tra quei due club per vincere il trofeo, né il risultato”.

“Chivu deve fronteggiare una situazione strana, frutto di tanti piccoli micro-traumi: per un po’, l’Inter si è portato appresso la sconfitta di Parigi, che ora non penso abbia più incidenza. Però bisogna intervenire e subito e per farlo, il tecnico ha bisogno del sostegno dei Lautaro e dei Barella, dei Sommer e dei Thuram. E la Juve qualche indicazione l’ha già data, la vittoria di sabato è un segnale fortissimo a se stesso ma anche alle altre”.