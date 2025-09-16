Ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez - presente a Seul al gala con Arsene Wenger e molte leggende del calcio internazionale - ha analizzato la nuova edizione della Champions League, che prenderà ufficialmente il via oggi.
Benitez: “L’Inter resta tra le grandi d’Europa, Chivu ha bisogno dei suoi leader”
“La Champions è una lotteria ad altissimi livelli, e non vince sempre quella che è favorita. Il Psg lo ha dimostrato nell’ultima edizione e, a modo suo, anche l’Inter che è arrivata in finale. E nessuno si attendeva un epilogo del genere: non la sfida tra quei due club per vincere il trofeo, né il risultato”.
A proposito della sconfitta subita dal Paris Saint-Germain nella finale dello scorso anno, Benitez ha spiegato a La Gazzetta dello Sport che “L’Inter non si porterà alcuno strascico, anche se questo avvio di campionato lascerebbe pensare il contrario. Ma i problemi attuali non dipendono da quella sconfitta, perché i calciatori, in certi casi, tendono a dimenticare in fretta, com’è giusto che sia”.
Per invertire la rotta, l’allenatore spagnolo ha indicato la necessità di affidarsi ai leader della squadra.
“Chivu deve fronteggiare una situazione strana, frutto di tanti piccoli micro-traumi: per un po’, l’Inter si è portato appresso la sconfitta di Parigi, che ora non penso abbia più incidenza. Però bisogna intervenire e subito e per farlo, il tecnico ha bisogno del sostegno dei Lautaro e dei Barella, dei Sommer e dei Thuram. E la Juve qualche indicazione l’ha già data, la vittoria di sabato è un segnale fortissimo a se stesso ma anche alle altre”.
Guardando al quadro generale della competizione, Benitez ha inserito l’Inter nello stesso gruppo di club d’élite che comprende Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Real Madrid e Barcellona, subito alle spalle del Paris Saint-Germain:
“L’Inter, che non può aver dimenticato di cosa sia stata capace nelle ultime tre edizioni: due finali, ad esempio”.
