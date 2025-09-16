L'impatto di Chivu?
“Visti i risultati l’impatto non è stato granché. Se dopo tre partite sei già a sei punti dalla Juve e dal Napoli beh.... cominciano ad essere sei punti da recuperare”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
news
Dario Canovi, agente e operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW:
“Juve-Inter è stata una partita emozionante. Abbiamo visto però subire dei gol che difficilmente squadre di A dovrebbero incassare, sia da una parte che dall’altra”.
Sette gol in una partita...
“Tre dei quattro gol subiti l'Inter non può permettersi di prenderli Stessa cosa la Juventus. Per mezz’ora i bianconeri hanno giocato in difesa, sono stati fortunati e hanno sfruttato gli errori dell’Inter”.
L'impatto di Chivu?
“Visti i risultati l’impatto non è stato granché. Se dopo tre partite sei già a sei punti dalla Juve e dal Napoli beh.... cominciano ad essere sei punti da recuperare”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA