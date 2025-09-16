FC Inter 1908
Canovi: “Chivu, impatto non granché. Juve-Inter emozionante, ma le difese…”

Il pensiero dell'agente e operatore di mercato a due giorni dal Derby d'Italia, vinto dalla Juventus sull'Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Dario Canovi, agente e operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW:

“Juve-Inter è stata una partita emozionante. Abbiamo visto però subire dei gol che difficilmente squadre di A dovrebbero incassare, sia da una parte che dall’altra”.

Sette gol in una partita...

“Tre dei quattro gol subiti l'Inter non può permettersi di prenderli Stessa cosa la Juventus. Per mezz’ora i bianconeri hanno giocato in difesa, sono stati fortunati e hanno sfruttato gli errori dell’Inter”.

L'impatto di Chivu?

“Visti i risultati l’impatto non è stato granché. Se dopo tre partite sei già a sei punti dalla Juve e dal Napoli beh.... cominciano ad essere sei punti da recuperare”.

