Benitez gonfia il petto: “Io all’Inter ho vinto con zero acquisti. Non mi andò giù che…”

Rafa Benitez è tornato a parlare d’Italia, dal palco del Festival di Trento, dove ha ripercorso alcune tappe della sua carriera
Rafa Benitez è tornato a parlare d’Italia, dal palco del Festival di Trento, dove ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, tra Inter, Napoli e… un possibile approdo alla Juventus mai concretizzato.

“All’Inter ho vinto due trofei, ma non mi è piaciuto il modo in cui è stato gestito il mio allontanamento – ha ricordato –. Avevo 15 giocatori sopra i 30 anni, che avevano vinto tanto. Ma non avevamo comprato nessuno e anche Moratti ammise dopo che fu un errore”.

Poi il passaggio al Napoli, dove Benitez ha lasciato un segno importante: “A Napoli fu particolare fin dal primo giorno: l’esperienza è stata bellissima, siamo riusciti a cambiare la mentalità della squadra. A me non piacciono le squadre che sono a metà classifica e sono contente di esserlo: io gioco per vincere e con me il Napoli ha cambiato mentalità e cominciato a provare a vincere”.

Infine, una rivelazione che pochi conoscevano: “Nel 2010 avrei potuto anche andare alla Juventus. Ero al Liverpool, ho avuto dei contatti. Ero interessato, ma non è successo e preferisco non dire perché”. Parole che confermano quanto l’Italia sia rimasta nel cuore di Benitez, tra successi, rimpianti e occasioni mancate.

