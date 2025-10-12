Il portiere e l'esterno protagonisti dell'ultimo format lanciato dal club nerazzurro sul proprio canale YouTube

Daniele Vitiello Redattore/inviato 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 15:25)

Yann Sommer e Carlos Augusto sono i protagonisti del secondo episodio di 'Wheel Talks', format lanciato su YouTube dall'Inter. Queste le risposte alle domande che i due calciatori nerazzurri si sono posti a vicenda.

Cosa avresti fatto in un'altra vita? — Sommer: “E’ una domanda difficile. Ho fatto calcio in tutta la mia vita, ma mi piace tanto fare altro con gente. Anche il giardiniere è un mestiere che mi piace”.

Carlos Augusto: “Passiamo tutta la vita a fare calcio, non abbiamo tempo per pensare ad altro. Di sicuro io avrei fatto il commercialista con mio padre”.

Passioni extra-campo? — Carlos: “Ne ho tante. Mi piace giocare alla Play, ma anche stare con la mia famiglia e con amici. Non li vedo tanto visto che sono lontano da casa, è la cosa più importante per me”.

Sommer: “Anche io famiglia, amici. Mi piace la musica, mi piace suonare la chitarra. Siamo sempre in ritiro e abbiamo pressioni, è importante avere anche uno sfogo fuori dal calcio. Mi piacciono anche altri sport, come il basket, ma non ne pratico”.

Inter? — Sommer: “Un grande club. E’ un grande piacere giocare qui, San Siro e i tifosi danno grandi emozioni. Per me è una grande opportunità giocare in Italia in questo club, c’è grande tradizione”.

Carlos: “L’Inter? La guardavo da piccolo, quando ci giocava Adriano. E’ una grande squadra, mi ha dato la possibilità di lottare per trofei e giocare grandi competizioni. Si lotta ogni stagione per vincere, è la cosa più bella nello sport”.

Esempi? —

Carlos: “Ce ne sono alcuni in campo e altri fuori. Ho mio padre, non ha mai perso una mia partita ed è sempre stato al mio fianco, lo porto come esempio nella vita. Come calciatori, invece, Maicon e Roberto Carlos, due terzini brasiliani. Nella mia famiglia però nessuno gioca a calcio”.

Sommer: “I miei genitori hanno visto tutte le mie partite da quando ero bambino. Nel calcio, invece, ho affrontato tanti grandi portieri. Mio padre giocava a calcio, era anche presidente di un piccolo club nel paese dove abitavo”.

Nazionale — Sommer: “Un grande onore aver fatto 12 anni con la nazionale. Ho giocato il mondiale, l’europeo ed è sempre un onore giocare per il mio Paese. Ora ho chiuso da un anno, ma sono contento di aver vissuto questi momenti”.

Carlos: “Sto appena cominciando. Ho grandi obiettivi come il mondiale dell’anno prossimo. Voglio fare una bella storia in nazionale”.