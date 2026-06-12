Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez ha parlato della prossima stagione di Serie A. Per il tecnico sbilanciarsi adesso non è facile perché il mercato può stravolgere tutto. "Ci sarà il mercato che finirà per modificare la situazione attuale. Si ripartirà con la continuità dell’Inter campione che ha giustamente prolungato il contratto di Chivu, ma anche da quella del Napoli, a cui De Laurentiis ha ritagliato un ruolo internazionale e garantito autorevolezza con la scelta di Allegri, un vincente".