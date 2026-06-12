Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez ha parlato della prossima stagione di Serie A. Per il tecnico sbilanciarsi adesso non è facile perché il mercato può stravolgere tutto. "Ci sarà il mercato che finirà per modificare la situazione attuale. Si ripartirà con la continuità dell’Inter campione che ha giustamente prolungato il contratto di Chivu, ma anche da quella del Napoli, a cui De Laurentiis ha ritagliato un ruolo internazionale e garantito autorevolezza con la scelta di Allegri, un vincente".
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fcinter1908 news interviste Benitez: “Giusto rinnovare Chivu. La A ripartirà con la continuità dell’Inter, ma…”
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Benitez: “Giusto rinnovare Chivu. La A ripartirà con la continuità dell’Inter, ma…”
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez ha parlato della prossima stagione di Serie A
"La Roma di Gasperini resta un fattore, il Como è una meravigliosa realtà e Fabregas merita un applauso. Ma sbilanciarsi non sarebbe giusto. Sappiamo poco della Juve, ancor meno di un club come il Milan che, vedremo, riemergerà".
(Gazzetta dello Sport)
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