Buchanan: “Al Villarreal sono rinato. Ricordo che quando ho firmato per l’Inter…”

Ai microfoni di TSN, Tajon Buchanan, uno dei punti di forza del Canada, ha parlato della sua esperienza all'Inter

Matteo Pifferi Redattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 11:16)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

7 gol e 1 assist in questa stagione per Tajon Buchanan con la maglia del Villarreal. L'esterno canadese, all'Inter dal gennaio 2024 all'estate 2025, ha rilasciato un'intervista a TSN:

"Non l'ho mai detto a nessuno prima d'ora, ma sentivo davvero che la mia carriera fosse finita dopo l'infortunio in Copa America nell'estate 2024. Ma subito dopo mi è sembrato di avere una seconda famiglia che faceva il tifo per me, ovvero i miei compagni"

Gol di Davies in Canada-Croazia al Mondiale 2022 — "Ricordo di aver avanzato sulla fascia. Mi sono detto di crossare bene in area. Ed è stato uno di quei cross che, appena la palla parte dal piede, sai già che sarà gol. Sembra che quel giorno tutto il Paese si sia unito per festeggiare"

Dopo il Qatar, l'Inter, una delle squadre di maggior successo del calcio italiano, ha avviato un corteggiamento durato un anno, culminato con la firma di Buchanan nel gennaio 2024 diventando il primo giocatore canadese della Serie A "Lì ho capito di avercela fatta ma dopo l'infortunio sentivo di non essere abbastanza bravo per giocare. Ricordo di essermi chiesto: 'Cosa voglio? La risposta era giocare. Al Villarreal è stato come un nuovo inizio, ho ritrovato il mio livello. Sentivo che non c'era posto migliore per farlo che qui, in un club noto per aiutare i giocatori a raggiungere quei livelli e a tornare al meglio. Tripletta col Girona? Sensazione fantastica, lì ho capito di essere tornato al 100%"

Anche la sua famiglia era felicissima, come dichiarato dal fratello maggiore Nathaniel: "Ho guardato Tajon e gli ho detto: 'Quello che hai fatto non è facile'. E so che voleva guadagnarsi il suo posto in quella squadra, e credo che questo lo abbia spronato a lavorare ancora più duramente"