Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez, allenatore, ha parlato così del forte interesse dell'Inter per Ademola Lookman: «E qui si gioca duro, reciprocamente. Ovviamente, si va su rinforzi che siano in grado di spostare i valori. Non ci si limita ad allungare l’organico ma lo si impreziosisce con figure di impatto immediato. Lookman ha fatto cose straordinarie con l’Atalanta, è persino banale sottolinearlo, ed è arrivato in quella fase in cui si raggiunge il pieno della maturità. A volte, è in grado di fare tutto da sé, per cambiare la partita. Il metodo-Gasperini gli è stato d’aiuto. Adesso ha tre campionati in cui ha avuto modo di conoscere i suoi avversari, di studiarli. Lui come De Bruyne per il Napoli mi sembra la persona adatta per essere inserito in un discorso tattico che rimane centrale nella discussione. Siamo al cospetto di atleti che possono diventare il riferimento dei propri tecnici».