Benny Carbone: “I ragazzi che alleno nel settore giovanile dell’Inter sono…”

Benny Carbone, allenatore della Primavera dell’Inter, ha parlato così in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini
Alessandro Cosattini 

Benny Carbone, allenatore della Primavera dell’Inter, ha parlato così in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni:

Da allenatore porto tantissime esperienze diverse, diverse culture. Avere la possibilità di conoscere posti e culture diverse, ho preso da tutte le parti e così si migliora. Chiaramente cresci continuamente.

I miei ragazzi? Si parte dalla tecnica, è una cosa su cui insisto molto. Al di là di tutto, i ragazzi si devono divertire e anche molto, devono essere liberi e non con tante pressioni. Senza la tecnica non è calcio. Insisto molto su questo, tanta libertà ai ragazzi e passione.

Io prima ho allenato prime squadre e ora settore giovanile, avessi fatto il percorso inverso… ti danno tanto i ragazzi”.

