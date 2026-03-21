Il commento dell'attaccante dopo il pareggio conquistato in casa della Juventus

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 23:38)

Il Sassuolo è salvo e veniva dal caso pertosse, ma è riuscito a strappare un punto alla Juventus. Domenico Berardi, attaccante neroverde, a DAZN ha parlato della prova sua e dei suoi compagni: «Ma noi cerchiamo ad ogni gara il meglio di noi. La gente parla troppo, scansuolo, questi termini qua, non ci riguardano. In ogni campo cerchiamo di portare a casa il risultato. A volte riusciamo e a volte no, ma diamo il meglio di noi stessi. Lo abbiamo fatto e siamo contenti di quello che abbiamo fatto», ha detto.

-Obiettivo 50 punti?

Ma come ho detto prima, scendiamo in campo per fare del nostro meglio. Poi ci sono anche gli avversari e a volte non ci riusciamo. Il nostro obiettivo sono i 50 punti e anche di più. Ci proviamo in tutti i modi. Se ci riusciamo ben venga altrimenti stiamo comunque facendo un buon campionato.

-Te la senti di mandare un messaggio all'Italia pronta a giocarsi la qualificazione ai Mondiali nei play off?

Sicuramente saranno due gare non semplici, ma sono convinto che i nostri ce la metteranno tutto per andare al Mondiale. Faccio un grosso in bocca al lupo ai ragazzi e tiferò da casa come se fossi con loro in campo. Se spero di esserci? Do sempre il meglio di me, la maglia azzurra è nel mio cuore, se arriverà sono contento altrimenti tifo da casa senza rammarico o rimpianto.

(Fonte: DAZN)