«Non è girata per il verso giusto e abbiamo pagato una disattenzione? Potevamo segnare il due a zero e poi anche il due a uno, abbiamo avuto l'opportunità di segnare ma non siamo riusciti e questo fa male perché la gara si poteva chiudere prima». Così Francisco Conceicao - giocatore della Juve- ai microfoni di DAZN ha commentato il pareggio contro il Sassuolo ai microfoni di DAZN.