«Non è girata per il verso giusto e abbiamo pagato una disattenzione? Potevamo segnare il due a zero e poi anche il due a uno, abbiamo avuto l'opportunità di segnare ma non siamo riusciti e questo fa male perché la gara si poteva chiudere prima». Così Francisco Conceicao - giocatore della Juve- ai microfoni di DAZN ha commentato il pareggio contro il Sassuolo ai microfoni di DAZN.
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fcinter1908 news interviste Juve, Conceicao: “Potevamo chiudere prima la partita. La strada è ancora lunga”
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Juve, Conceicao: “Potevamo chiudere prima la partita. La strada è ancora lunga”
Il commento del giocatore alla fine della gara con il Sassuolo finita uno a uno con riferimento alla lotta Champions
«Siamo entrati nel secondo tempo hanno fatto il pari e poi è difficile difendere quando si mettono tutti dietro la linea della palla. Dobbiamo chiudere le partite prima possibile, lavorare in questo senso, perché la strada è ancora lunga. C'è da lavorare, di avere fiducia in me stesso, ricordare le qualità che ho, aiutare la squadra. So che poi le mie caratteristiche vengono fuori e voglio aiutare con queste caratteristiche la mia squadra», ha detto anche.
(Fonte: DAZN)
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