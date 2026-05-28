L'attaccante e bandiera neroverde ha parlato del suo legame con il club emiliano delle tappe della sua carriera

Fabio Alampi Redattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 22:32)

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Domenico Berardi, attaccante e bandiera del Sassuolo, nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo legame con il club emiliano: "Avremmo potuto fare meglio nell'ultimo periodo, superando quota 50 punti e raggiungendo il decimo posto. Credo anche che sarebbe stato meritato. A me è dispiaciuto non essere andato in doppia cifra con i gol: ci tenevo, in A era successo già sei volte e quattro di fila prima del grave infortunio del 2024. Otto reti e cinque assist sono comunque un buon bottino considerando anche il lungo stop per un problema muscolare".

Ha pensato davvero di smettere?

"Sì, temevo di non essere più in grado di giocare. La riabilitazione è stata difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. Mi chiedevano di salire sulle punte dei piedi, ci provavo con tutto me stesso ma non ci riuscivo. Il cervello dava l'impulso, ma il corpo non rispondeva: sensazione bruttissima. E mi chiedevo se fosse il caso di insistere: mi sembrava una montagna troppo alta. Quando tornavo a casa, ne parlavo con mia moglie: lei mi ascoltava e poi mi calmava. Grazie a Francesca e ai fisioterapisti ho continuato a combattere e sono tornato più forte di prima".

Si è mai sentito sottovalutato?

"Sì, ma non è mai stato un problema perché ho sempre creduto in me stesso. So di avere grandi qualità calcistiche e umane. Mi ritengo un leader. Ho sempre cercato di far parlare il campo".

Se arrivasse una chiamata da un club che gioca le coppe e magari la Champions che tanto desiderava, la ascolterebbe?

"Le porte sono sempre aperte, nella vita niente è impossibile, quindi ascolterei. Però il concetto è sempre quello: io prenderei in considerazione l'idea di cambiare solo se pensassi di potermi divertire e di far parte di un progetto in cui non sarei considerato un 'passeggero'. Vorrei giocare la Champions da protagonista, non viverla da comprimario".

Come ha fatto a tenere sotto controllo il desiderio della Champions restando sempre molto concentrato sul Sassuolo?

"Con la forza dell'amore. Io amo giocare e amo il Sassuolo: ho dato tanto a questo club e viceversa. Quindi non si è mai posto il problema. Avevo detto che mi sarebbe piaciuto giocare la Champions e lo confermo. Ma per fare le cose bisogna essere in tre e, quando sembrava ci fosse la possibilità di cambiare, a essere d’accordo erano solo due componenti".