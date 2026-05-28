Il difensore dell'Arsenal, dopo aver vinto il campionato inglese, è pronto per giocarsi la finale di Champions League

Fabio Alampi Redattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 21:46)

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Dopo aver vinto il campionato inglese, Riccardo Calafiori è pronto per giocarsi la finale di Champions League: il suo Arsenal sfiderà sabato il Paris Saint-Germain. Il difensore della Nazionale ha parlato di questo e non solo nel corso di un'intervista rilasciata ai media italiani: "Vincere la Premier era uno dei sogni da quando ero bambino. Per come è andata la stagione e per come abbiamo raggiunto questo obiettivo, credo sia stato meglio averla vinta in questo modo: eravamo tutti a guardare la partita del City e poi siamo esplosi di gioia al fischio finale".

Cosa ha significato per lei andare via dall'Italia? C'è il progetto di tornare?

"Uno dei motivi per cui sono andato a giocare in Inghilterra è stato che gli italiani che avevano fatto la carriera qui erano pochi. Volevo uscire dalla comfort zone e provare il fatto che un italiano potesse fare bene e addirittura vincere la Premier. Quindi era anche una sfida personale che a quanto pare ho soddisfatto. Ovviamente prima o poi credo di tornare in Italia, anche perché come si sta in Italia non si sta da nessuna parte. Ma non adesso. Ho dei conti in sospeso".

Uno dei conti in sospeso che ha è la Roma?

"Sì, il riferimento è solo alla Roma. Ho giocato pochissime partite, ero piccolo e mi piacerebbe tornare un giorno perché è la mia squadra del cuore nella mia città. Adesso sto benissimo qui e non vedo l'ora di tornare a vincere".