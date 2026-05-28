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Calafiori: “Un ritorno in Italia? Non adesso, ma ho dei conti in sospeso. La Premier…”

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Il difensore dell'Arsenal, dopo aver vinto il campionato inglese, è pronto per giocarsi la finale di Champions League
Fabio Alampi Redattore 

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Dopo aver vinto il campionato inglese, Riccardo Calafiori è pronto per giocarsi la finale di Champions League: il suo Arsenal sfiderà sabato il Paris Saint-Germain. Il difensore della Nazionale ha parlato di questo e non solo nel corso di un'intervista rilasciata ai media italiani: "Vincere la Premier era uno dei sogni da quando ero bambino. Per come è andata la stagione e per come abbiamo raggiunto questo obiettivo, credo sia stato meglio averla vinta in questo modo: eravamo tutti a guardare la partita del City e poi siamo esplosi di gioia al fischio finale".

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Cosa ha significato per lei andare via dall'Italia? C'è il progetto di tornare?

"Uno dei motivi per cui sono andato a giocare in Inghilterra è stato che gli italiani che avevano fatto la carriera qui erano pochi. Volevo uscire dalla comfort zone e provare il fatto che un italiano potesse fare bene e addirittura vincere la Premier. Quindi era anche una sfida personale che a quanto pare ho soddisfatto. Ovviamente prima o poi credo di tornare in Italia, anche perché come si sta in Italia non si sta da nessuna parte. Ma non adesso. Ho dei conti in sospeso".

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Uno dei conti in sospeso che ha è la Roma?

"Sì, il riferimento è solo alla Roma. Ho giocato pochissime partite, ero piccolo e mi piacerebbe tornare un giorno perché è la mia squadra del cuore nella mia città. Adesso sto benissimo qui e non vedo l'ora di tornare a vincere".

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