Thomas Berenbruch, centrocampista dell'Inter, contro il Feyenoord ha potuto fare il suo esordio in Prima Squadra , entrando al minuto 84 al posto di Frattesi. Il centrocampista classe 2005 ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport: "Un'emozione indescrivibile. Mi ricordo ancora la prima volta che sono entrato allo stadio, avevo 6 anni: pensare di esordire in Champions League, in un ottavo di finale, è qualcosa di cui forse mi accorgerò nei prossimi giorni o neanche! Un'emozione assurda.

Un riferimento? Sicuramente ce li ho e sono in casa: non saprei neanche chi scegliere tra Barella, Mkhitaryan... Sono veramente ragazzi da cui prendere molte cose, cercando di rubare tantissimo in tutti gli allenamenti. Loro due per me sono un gran punto di riferimento. Bisogna lavorare, 10 minuti in Champions sono sicuramente una grandissima soddisfazione, però è solo l'inizio: ho 19 anni, siamo giovani, abbiamo una lunga strada da percorrere davanti a noi".