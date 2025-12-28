Le dichiarazioni nel corso di Sky Calcio Club sui nerazzurri di Chivu dopo Atalanta-Inter, gara valida per la 17ª giornata

Alessandro De Felice Redattore 28 dicembre - 23:16

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Sport nel corso di 'Sky Calcio Club, ha analizzato la sfida tra Atalanta e Inter, valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A, e ha parlato dei nerazzurri di Cristian Chivu.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Vittoria e gol con l’ingresso di Pio Esposito: un caso?

“Credo di si, nel senso che vince per un errore. Pio Esposito è bravo perché gliela dà col tempo giusto e lo mette in condizione di calciare in porta. L’Inter ha fatto una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo, di grande personalità. Non l’ha concretizzato. Nel secondo è un po’ calata ma poi gli episodi sono andati a favore dell’Inter. Ma nel complesso, soprattuto in mezzo al campo, Zielinski e Calhanoglu hanno fatto una grande gara. Anche Barella, anche se ha sbagliato un po’ tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, passaggi per finalizzare. L’Inter l’ha vinta con merito rischiando solo nel finale una palla gol clamorosa".

Poi sullo sviluppo del gioco:

"È successa la stessa cosa accaduta col Genoa. Tante squadre sanno che la forza è in quella zona lì: Musah e De Ketelaere su Bastoni in uscita… Liberano spazio a Bisseck. Con la ricerca uomo su uomo dell’Atalanta con Ederson la scalata era molto lunga, la giocata per uscire era meglio a destra.