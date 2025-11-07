Intervenuto a margine della mostra "Paolo Rossi & The Football Legends", Beppe Bergomi ha parlato anche di Cristian Chivu e del suo inizio all'Inter. Ecco le sue parole:

"L'intelligenza di Cristian Chivu è quella di non aver cambiato e di saper comunicare bene. Ringraziando Inzaghi per il lavoro che ha fatto, lui continua a fare, mettendo dentro le proprie idee. Dobbiamo valorizzare la comunicazione di Chivu. In un calcio dove si alzano i toni, lui li abbassa, non vuole alibi, anzi si prende le critiche".

"Le parole di Conte? È un mondo così e Cristian è un giovane allenatore, sta comunicando così, poi vedremo più avanti, ma se lo conosco, perché lo conosco, manterrà sempre questo profilo. Non c'è riferimento a nessuno".