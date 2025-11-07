FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bergomi: “Chivu intelligente, valorizziamo la sua comunicazione. E se lo conosco bene…”

news

Bergomi: “Chivu intelligente, valorizziamo la sua comunicazione. E se lo conosco bene…”

Bergomi: “Chivu intelligente, valorizziamo la sua comunicazione. E se lo conosco bene…” - immagine 1
Intervenuto a margine della mostra "Paolo Rossi & The Football Legends", Beppe Bergomi ha parlato anche di Cristian Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto a margine della mostra "Paolo Rossi & The Football Legends", Beppe Bergomi ha parlato anche di Cristian Chivu e del suo inizio all'Inter. Ecco le sue parole:

Bergomi: “Chivu intelligente, valorizziamo la sua comunicazione. E se lo conosco bene…”- immagine 2
Getty Images

"L'intelligenza di Cristian Chivu è quella di non aver cambiato e di saper comunicare bene. Ringraziando Inzaghi per il lavoro che ha fatto, lui continua a fare, mettendo dentro le proprie idee. Dobbiamo valorizzare la comunicazione di Chivu. In un calcio dove si alzano i toni, lui li abbassa, non vuole alibi, anzi si prende le critiche".

Bergomi: “Chivu intelligente, valorizziamo la sua comunicazione. E se lo conosco bene…”- immagine 3
Getty Images

"Le parole di Conte? È un mondo così e Cristian è un giovane allenatore, sta comunicando così, poi vedremo più avanti, ma se lo conosco, perché lo conosco, manterrà sempre questo profilo. Non c'è riferimento a nessuno".

Leggi anche
Zola: “Ecco cosa manca ad Esposito. Ed è un po’ antipatico dirlo ma...
ESCLUSIVA Jurcevic: “Sucic sarà colonna Inter. Mezzala top. No Brozovic, somiglia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA