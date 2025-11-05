FC Inter 1908
Zola: “Ecco cosa manca ad Esposito. Ed è un po’ antipatico dirlo ma stasera l’Inter…”

Ecco le parole di Zola ai microfoni di Prime Video al termine di Inter-Kairat 2-1: nerazzurri a punteggio pieno
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter vince 2-1 contro il Kairat e resta a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite. Intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la partita, Gianfranco Zola ha parlato così:

"La cosa più importante è aver vinto ancora, 12 punti in 4 partite. Queste sono le cose positive, oggi non è stata la migliore Inter, si sono visti tantissimi errori tecnici insoliti per una squadra come l'Inter, segno che la preparazione non è stata ottimale, non proprio tecnicamente ma anche mentalmente.

Se pensi che sia una partita semplice, è difficile cambiarla in corso d'opera. I giocatori non sono entrati con la mentalità giusta, è un po' antipatico dirlo ma a volte capita anche inconsciamente. L'Inter ha underperformato, non ti puoi permettere queste cose, tantomeno in Champions League"

"Gol subito? E' Dumfries che perde l'uomo, sta lì a guardare. Inizialmente si pensava a De Vrij, Dumfries ha concesso il momento all'avversario che ha fatto gol"

"Esposito? E' un giocatore estremamente generoso, lavora tanto per la squadra. Fa tante sponde, lotta contro gli avversari. A volte pecca un po' di precisione ma è molto giovane, è una cosa che deve migliorare. Deve essere più efficiente, ha la tempra giusta per diventare ancora più forte"

