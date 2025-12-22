L'ex capitano nerazzurro ha parlato del momento della squadra di Chivu e delle difficoltà che sta riscontrando

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 13:29)

Beppe Bergomi, capitano storico dell'Inter, oggi compie 62 anni ed è stato ospite di Radio Anch'io Lo Sport. L'ex giocatore nerazzurro ha parlato anche del momento della squadra di Chivu e non solo.

Questo è quanto detto l'ex difensore:

-Cosa sta succedendo in questo momento in campionato?

Giornata di campionato interlocutoria, ma la Juventus dava dei dubbi perché ha potenziali capacità rispetto a quelle che stava esprimendo, ma adesso ha agganciato le prime, può sognare in grande. Il Milan è pieno di talento, ma in alcune situazioni, quando deve fare la partita, la fase difensiva va un po' in difficoltà. E un centravanti sarebbe utile per completare il reparto là davanti. Sull'Inter ho la mia idea: in questi anni non è mai stata la più forte, ma è sempre stata molto brava. E giocando bene, prende l'occhio a tutti. Però poi vengono fuori quei difetti strutturali che ha e che non le permettono, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, di riuscire a battere le squadre degli scontri diretti. Fa fatica anche se è forte ed è prima. Poi ci sta perdere con il Bologna che sta facendo bene e ha Italiano che ci sa fare con le Coppe.

-Nel 2025 l'Inter ha perso tutti i trofei che sembravano ad essere a portata di mano...

Non so se erano a portata di mano perché l'Inter ha lottato contro un Napoli forte, ha perso con il PSG la finale. Ci può stare. Sono valutazioni: sicuramente sta facendo il suo percorso, ha cambiato allenatore, sta facendo bene, è in su con l'età e bisogna avere pazienza con l'Inter e aspettarsi che col Bologna possa anche perdere, tutto lì.

-Credi che sia stato sottovalutato il problema del rinforzo in difesa?

Ci sta perché l'Inter in mezzo al campo l'Inter ha tutti numeri dieci che palleggiano bene e infatti quest'estate l'obiettivo principale era Koné della Roma, manca un po' di fisicità quando le partite si sporcano. Davanti manca un attaccante da uno contro uno, veloce, per poter giocare anche in campo aperto. E poi serve un difensore veloce, di quelli che possono giocare con la difesa alta e per poter giocare a campo aperto. Sono scelte che ha fatto la società che ha costruito una buona squadra. Ma in questo momento manca Dumfries. Stiamo aspettando Luis Henrique, con tutto il bene, ha fatto qualche buona prestazione, ma non è la stessa cosa. L'Inter attacca solo a sinistra, quella dell'olandese è un'assenza pesante, forse di più dell'assenza di Calhanoglu, almeno lì c'è Zielinski che sta facendo molto bene.

-Le milanesi hanno sottovalutato l'impegno in Supercoppa?

Penso che Chivu stia comunicando bene e stia dando un messaggio, voler portare tutti a condizione. Arriva la semifinale, Lautaro riposa, mi fido di Bonny e Thuram, restano fuori Akanji e Sommer, me la cavo così coinvolgendo tutto il gruppo per fargli bene. Ricordate quando Inzaghi era criticato per far giocare sempre gli stessi? Bisogna stare calmi e valutare quello che sta facendo Chivu in questo momento e per me sta facendo molto bene.

-Scintille Oriali-Allegri, cosa pensa di cosa è successo?

A me piacciono gli allenatori che hanno un certo tipo di comportamento e comunicazione. Due nomi su tutti senza dire che gli altri non vanno bene: De Rossi e Chivu. Questi allenatori giovani che in panchina vivono la gara nella maniera giusta. Poi ci sono degli scontri. Con Lele Oriali ci ho giocato insieme, abbiamo vinto il Mondiale insieme, gli voglio bene: quando succedono queste cose non è mai bello.

-Il Napoli?

Conte nei problemi ha trovato le soluzioni, prima si lamentava e poi ha cambiato dando spazio a giocatori che hanno portato gol e punti e il Napoli di quest'anno è più forte e può rivincere il campionato.

(fonte: Radio Anch'io Lo Sport)