Monica Bertini: “Il Bologna vuole davvero scrivere la storia. Contro l’Inter…”

news

Intervistata da Il Messaggero, Monica Bertini, conduttrice di Sport Mediaset, ha parlato della finale di Supercoppa Italiana così
Marco Macca
Marco Macca 

Intervistata da Il Messaggero, Monica Bertini, conduttrice di Sport Mediaset, ha parlato della finale di Supercoppa Italiana così:

Si aspettava questa finale?

«Forse l’unica sorpresa può essere il Bologna, ma nemmeno tanto eh. Il Napoli ai nastri di partenza era alla pari di Inter e Milan. In classifica in campionato sono racchiuse in due punti e questo mi portava a dire che tutto sarebbe stato apertissimo. Il Bologna era leggermente indietro ma questo non toglie la magia che si sta creando attorno alla squadra di Italiano».

Cosa le colpisce del Bologna?

«Hanno una voglia incredibile di scrivere la storia. L’ho percepito subito durante la fase di riscaldamento nella gara contro l’Inter, quando Orsolini ha fatto il discorso alla squadra “Tutti noi abbiamo fatto sacrifici per essere qui e continuiamo così”».

