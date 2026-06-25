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Bergomi: “L’Inter può arrivare a 70mln per Nico Paz. E se li conosco dico che…”

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Nel corso di "Calciomercato - L'Originale", Beppe Bergomi ha commentato le voci dell'interesse dell'Inter nei confronti di Nico Paz
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nel corso di "Calciomercato - L'Originale", Beppe Bergomi ha commentato le voci dell'interesse dell'Inter nei confronti di Nico Paz:

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Sky

"Per me l'Inter si può spingere fino a 70 milioni per Nico Paz. Se conosco un po' come la pensano, per loro arrivare a 50 per Palestra era uno sforzo enorme, perché poi pensano sempre a rivendere il giocatore. Non dobbiamo fermarci al ruolo pensando a Paz, stiamo parlando di un 2005 che il ruolo può anche cambiarlo".

(Fonte: Sky Sport)

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