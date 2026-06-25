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fcinter1908 news interviste Zenga: “Su Paz all’Inter mi faccio questa domanda. Palestra al Chelsea ci guadagna perché…”

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Zenga: “Su Paz all’Inter mi faccio questa domanda. Palestra al Chelsea ci guadagna perché…”

Zenga: “Su Paz all’Inter mi faccio questa domanda. Palestra al Chelsea ci guadagna perché…” - immagine 1
Intervenuto a Calciomercato L'Originale, Walter Zenga ha fatto alcune considerazioni sulle voci relative all'interesse dell'Inter per Nico Paz
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervenuto a Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Walter Zenga ha fatto alcune considerazioni sulle voci relative all'interesse dell'Inter nei confronti di Nico Paz:

Nico Paz
Getty Images

"La domanda che mi faccio è: dove giocherebbe Nico Paz nell'Inter? Può giocare forse da mezzala, Chivu può anche cambiare modulo, ma al momento me la faccio la domanda. Palestra? Togliendo il lato economico, ci guadagna, perché va a giocare in un calcio di alto livello. Da un punto di vista in calcistico, è un grande passo".

(Fonte: Sky Sport)

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