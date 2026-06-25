"La domanda che mi faccio è: dove giocherebbe Nico Paz nell'Inter? Può giocare forse da mezzala, Chivu può anche cambiare modulo, ma al momento me la faccio la domanda. Palestra? Togliendo il lato economico, ci guadagna, perché va a giocare in un calcio di alto livello. Da un punto di vista in calcistico, è un grande passo".