Beppe Bergomi , ex capitano dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni del Resto del Carlino. Tanti i temi affrontati, dai nerazzurri al nuovo ct della Nazionale Gennaro Gattuso: «Penso possa fare bene, ma gli allenatori vanno lasciati liberi di esprimersi. Lui è giovane e soprattutto sta bene in questo momento ed è un fattore importante».

«Non si può fare una valutazione su una singola partita, va valutato sempre l’intero percorso, anche l’Italia di Bearzot perse con la Norvegia in un’amichevole a Lecce nel 1985. Ma Bearzot ha sempre conservato fiducia nel suo gruppo e i giocatori di oggi giocano tanto, non è che non ci tengono o non sono attaccati alla maglia».